Digitalfunk bei Feuerwehr und Polizei fällt stundenlang aus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Polizei und Feuerwehr Hamburg ist der Digitalfunk für mehrere Stunden ausgefallen. Er habe zwischen 21.45 Uhr und 2.00 Uhr nicht genutzt werden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Notruf sei davon nicht betroffen gewesen. Die Feuerwehr griff in dieser Zeit auf Rückfallstufen zurück. Durch die Ausweichsysteme habe der Ausfall keine Auswirkungen auf sie gehabt, sagt der Sprecher der Feuerwehr. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Warum es zu der Störung kam, konnte der Sprecher nicht sagen.