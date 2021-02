Digitale Angebote zum Tag der Kinderhospizarbeit

Olpe (dpa) – Mit vielen digitalen Angeboten will der Deutsche Kinderhospizverein am 10. Februar auf den Tag der Kinderhospizarbeit aufmerksam machen. So soll der Podcast «Da sein – nah sein» starten, auch werde ein animiertes Erklärvideo veröffentlicht und prominente Botschafter kämen zu Wort, sagte Silke Keller vom Deutsche Kinderhospizverein. Die Corona-Pandemie erschwere die Arbeit der Hospize. «Grundsätzlich kann man vor allem sagen, dass Kinder- und Jugendhospizarbeit auf Nähe, Begegnungen und Austausch aufbaut – vieles, was unter Corona nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist», sagte Keller.

Schätzungen zufolge leben in Deutschland 50 000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Das erste Kinderhospiz wurden 1998 in Olpe in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Inzwischen gibt es bundesweit 18 Kinder- und Jugendhospize sowie rund 150 ambulante Dienste, darunter das Kinder- und Jugendhospiz im niedersächsischen Syke.

