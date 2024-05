Digital- und Marketingmesse OMR erwartet Zehntausende

Hamburg (dpa) –

Auf der großen Hamburger Digital- und Marketingmesse OMR wird in den kommenden beiden Tagen viel geboten. So kommen am Dienstag und Mittwoch nicht nur zahlreiche Promis aus dem In- und Ausland in die Messehallen am Hamburger Fernsehturm. Es werden zum Start des OMR-Festivals (10.00 Uhr) auch bereits mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher erwartet, die mehr über erfolgreiches digitales Marketing wissen wollen.

Dazu stehen rund 900 Menschen mit viel Fachwissen auf den Bühnen und Masterclass-Podien. Sie erklären, mit welchen Strategien sie erfolgreich wurden. Die berühmtesten sind am Dienstag Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian, die Band Tokio Hotel, der frühere Fußballer Oliver Bierhoff sowie Marketing-Professor Scott Galloway. Die Fachmesse mit Hunderten Ausstellern soll zudem Entscheidern von Unternehmen helfen, neue Geschäftskontakte knüpfen zu können.

Und weil bei so viel Business den OMR-Machern zufolge auch die Unterhaltung nicht auf der Strecke bleiben soll, werden die Pausen und der Feierabend stets mit bekannten Musik-Acts gefüllt. Im Terminkalender der zweitägigen Messe stehen bereits Tokio Hotel, Shirin David, Ski Aggu, die Sängerin Pantha und zahlreiche DJs und DJanes.