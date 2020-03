Digital-Konferenz Online Marketing Rockstars abgesagt

Philipp Westermeier steht vor einer Bühne in den Messehallen. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Digital-Konferenz Online Marketing Rockstars (OMR) mit zuletzt mehr als 50 000 Besuchern ist angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für den 12. und 13. Mai in Hamburg abgesagt worden. Die aktuelle Sicherheitslage lasse es leider nicht zu, im Mai ein Festival mit vielen Besuchern durchzuführen, teilte OMR-Chef Philipp Westermeyer am Donnerstag mit. Nach ausführlichen Beratungen mit verschiedensten Experten und Partnern sei klar geworden, «dass eine Absage die einzige von uns verantwortbare Option darstellt». Westermeyer verwies darauf, dass in der Hansestadt Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern aktuell untersagt seien.

Das nächste Digital-Festival hat der OMR-Macher nun für den 4. und 5. Mai 2021 in der Hansestadt vorgesehen. «Wir sehen und hören uns wieder, stay safe», ergänzte Westermeyer.

Begehrt ist die Konferenz wegen ihrer After-Work-Party-Stimmung. Insgesamt waren für dieses Jahr rund 500 Branchen-Aussteller angemeldet. Im Vorjahr ging es bei den OMR in zahlreichen Vorträgen und Workshops um Trends im Marketing, Influencer-Geschäft sowie um Mobile-Werbung. Unter den mehr als 300 Redner waren unter anderen Model Lena Gercke, Moderator Joko Winterscheidt und Berliner Polit-Prominenz wie der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert. Für musikalische Acts kamen die britische Sängerin Ellie Goulding und die Band Scooter auf die Bühne.

