Dieter Bohlen geht 2024 auf Open-Air-Tour: Start in Bremen

Bremen (dpa) –

Dieter Bohlen wird im kommenden Jahr eine Open-Air-Tour durch Deutschland starten. Das erste Konzert soll am 19. Juli auf der Seebühne in Bremen stattfinden. «Meine Fans haben mir in meiner ganzen Karriere die Treue gehalten, deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass meine Band und ich alles geben, um mit ihnen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben», teilte Bohlen am Freitag in einer Pressemitteilung des Veranstalters mit. Weitere Stationen der Tour sind unter anderem Lübeck, Chemnitz und Hanau.

Die Tour steht unter dem Motto: «40 Jahre Modern Talking». Das Pop-Duo, bestehend aus Bohlen und Thomas Anders, löste sich vor 20 Jahren auf. Mit neuen Musikern warten auf der Tour Klassiker wie «You’re my heart, your my soul», «Brother Louie» oder «Cheri Cheri Lady» auf die Fans.