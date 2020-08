Dieses Jahr gute Getreideernte im Norden

Schleswig-Holsteins Bauern haben in diesem Jahr eine ordentliche Ernte eingefahren. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild

Neuendorf-Bornstein (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bauern haben in diesem Jahr eine ordentliche Ernte eingefahren. «Nach zwei schwierigen Jahren gibt es endlich wieder eine gute Ernte», sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag. Trotz nicht ganz einfacher Bestellbedingungen im Herbst seien die Getreideernte durchschnittlich und die Rapsernte gut ausgefallen. Der Minister zog in Neuendorf-Bornstein (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gemeinsam mit dem Bauernverband und der Landwirtschaftskammer eine Bilanz der diesjährigen Ernte.

Nach vier schwierigen Rapsjahren und einem durchschnittlichen Vorjahr lasse diese Ernte optimistischer in die Zukunft schauen, sagte Kammerpräsidentin Ute Volquardsen. Einige Löcher könnten gestopft werden, aber die zurückliegenden schwierigen Jahre hätten vor allem in den reinen Ackerbaubetrieben Spuren hinterlassen.