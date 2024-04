Diesel-Tanklaster nach Unfall ausgelaufen – B241 gesperrt

Goslar (dpa/lni) –

Ein Tanklaster ist im Harz mit einem Auto zusammengestoßen und hat seine komplette Diesel-Ladung verloren. In einem Bereich mit Serpentinen auf der Bundesstraße 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld war ein 20-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und prallte gegen den Laster, wie die Polizei am Dienstag nach dem Unfall mitteilte. Der Autofahrer blieb den Angaben nach ebenso wie der 61 Jahre Lkw-Fahrer unverletzt.

Der Auflieger sei durch den Zusammenstoß aufgerissen und leergelaufen, hieß es. Die Strecke wurde stundenlang gesperrt. In dem Tank waren den Angaben zufolge 200 bis 300 Liter Kraftstoff gewesen. Die untere Wasserbehörde untersuchte das Schadensausmaß vor Ort. Weil der Unfallort in einem Wasserschutzgebiet liege, müsse eine über 100 Quadratmeter große Fläche ausgebaggert werden. So sollen Umweltschäden durch den Diesel verhindert werden.