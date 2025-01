Diesel ausgelaufen – A7 bei Hamburg zeitweise voll gesperrt

Hamburg (dpa/ lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Hamburg sind 500 Liter Diesel aus dem Tank eines Lastwagens ausgelaufen. Deshalb war die Autobahn etwa fünf Stunden gesperrt. Inzwischen fließt der Verkehr aber wieder, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte.

Am Dienstagabend war der Lkw auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Hausbruch in Richtung Norden nach einem Reifenplatzer verunfallt. Verletzt wurde dabei niemand. Um die ausgelaufene Menge Diesel von der Fahrbahn zu beseitigen, sei die A7 in Richtung Norden vorübergehend gesperrt worden. Noch in der Nacht konnten die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die A7 Richtung Norden wieder freigegeben werden, so die Polizei Hamburg.