Diese sechs Kandidaten wollen Bürgermeister auf Sylt werden

Sylts bisheriger Bürgermeister war Ende September abgewählt worden. In diesem Jahr wird neu gewählt. (Symbolbild) Lea Sarah Pischel/dpa

Sylt (dpa/lno) –

Rund zwei Monate vor der Wahl eines neuen Bürgermeisters auf Sylt stehen jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt im Rathaus fest. Zwei Frauen und vier Männer sind offiziell zur Bürgermeisterwahl der Gemeinde Sylt am 16. März zugelassen, das hatte der Gemeindewahlausschuss am Freitagabend in Westerland entschieden.

Auf dem Stimmzettel stehen dann Tina Haltermann (Wahlvorschlag der CDU), Markus Gieppner (Wahlvorschlag der Fraktion «Die Insulaner»), Nils Brinkmann (Wahlvorschlag der Grünen) sowie Melf Hansen, Jens-Peter Meckel und Gabriele Schneider (alle drei Einzelbewerber), wie Gemeindesprecher Florian Korte mitteilte.

Alle sollen sich auf Sylt präsentieren

Beraten worden sei über alle Wahlvorschläge, die bis zur Ausschlussfrist am 20. Januar um 18 Uhr bei der Gemeinde Sylt eingegangen sind. «Dabei wurden alle eingereichten Vorschläge zugelassen.» Eine mögliche Stichwahl sei demnach für den 6. April vorgesehen.

Vor der Wahl sollen die Kandidatinnen und Kandidaten laut Sprecher bei einer Veranstaltung im Congress Centrum Sylt (CCS) öffentlich vorgestellt werden. Die aufgezeichnete Veranstaltung soll später auch auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde Sylt veröffentlicht werden.

Tod des Ex-Bürgermeisters – Ermittlungen laufen

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, war kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen Ende Oktober 2024 in Hamburg gestorben. Nach dem Tod des 50-jährigen Sylters ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg laut Justizbehörde gegen einen Mann wegen eines Unterlassungsdeliktes. Häckel hatte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 geführt. Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte auf der Insel.