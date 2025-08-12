Dienstwaffe von Zivilfahnder gestohlen – Festnahme

Hamburg (dpa) –

Nach dem Diebstahl des Rucksacks eines Zivilfahnders der Hamburger Polizei samt Dienstwaffe ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Rucksack sei bereits zuvor gefunden worden, die Waffe fehle aber noch, teilte die Polizei mit.

Der Zivilfahnder war am Montagabend an einer Tankstelle am Bahnhof Dammtor bestohlen worden. Der Rucksack verschwand aus seinem Fahrzeug, als er bezahlen gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. In dem Rucksack hätten sich sowohl persönliche als auch Ausrüstungsgegenstände befunden. Über weitere Details dazu gab es keine Auskünfte.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes hätten auf die Spur eines 35-Jährigen geführt, hieß es. Die Polizei habe Hinweise auf eine Wohnung im Stadtteil Farmsen-Berne als Aufenthaltsort des Gesuchten erhalten. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte diese am Abend – und nahm den Mann fest. Der Rucksack mit polizeilichen Ausrüstungsgegenständen war bereits in den Nachmittagsstunden aufgefunden und sichergestellt worden, wie es weiter hieß.