Diensthund «Saxnot» spürt flüchtigen Autofahrer auf

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) –

Mit Hilfe des Diensthundes «Saxnot» hat eine Polizeistreife in Henstedt-Ulzburg einen 22 Jahre alten Autofahrer gestellt, der sich zuvor eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hatte. Der alkoholisierte 22-Jährige habe versucht, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde zu flüchten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten fanden schließlich am Freitag das verlassene Fahrzeug am Ortseingang von Norderstedt und ließen «Saxnot» an der Fahrertür des Autos die Witterung aufnehmen. Kurz darauf stöberte der Hund den Fahrer in einem Gebüsch auf; die Polizisten nahmen ihn fest. Da sie bei dem 22-Jährigen Atemalkoholgeruch bemerkten, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.