Dienstgebäude im Norden hissen am Montag ukrainische Flagge

Kiel (dpa/lno) –

Am Montag wird an den Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden in Schleswig-Holstein die ukrainische Flagge wehen. Anlass ist der Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor drei Jahren, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mitteilte. Das Landeshaus als Sitz des Schleswig-Holsteinischen Landtags schließt sich der Beflaggung an.

Den Kreisen, Gemeinden und Ämtern und den Körperschaften ohne Gebietshoheit, rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, wird empfohlen, sich der Beflaggung anzuschließen.