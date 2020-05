Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Polizeibeauftragte

Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni. Foto: Matthias Hoenig/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Gegen die Polizeibeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingegangen. El Samadoni wollte sich dazu am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Über den Vorgang hatte zunächst NDR 1 Welle Nord berichtet. Die Dienstaufsichtsbeschwerde stammt von der Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin, Maren Freyher.

Der Vorwurf: Inhalte eines vertraulichen Gesprächs zwischen beiden aus dem vergangenen Jahr sollen beim früheren stellvertretenden Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, gelandet sein. Das sollen Chatprotokolle ergeben, die im Zuge von Ermittlungen gegen Nommensen sichergestellt wurden. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt gegen Nommensen wegen Verdachts des Geheimnisverrats. Er soll Polizeiinterna an einen Reporter durchgestochen haben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Mobiltelefon des Beamten sichergestellt und dessen Kommunikation ausgewertet.

Über die Dienstaufsichtsbeschwerde hatte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) am vergangenen Freitag den Ältestenrat des Parlaments informiert. «Wir äußern uns generell nicht zu Personalangelegenheiten», sagte eine Sprecherin dazu auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem NDR, dass auch ein Strafantrag gegen unbekannt in dieser Sache von Freyher eingegangen sei. Es sei eine Vorprüfung eingeleitet worden.

El Samadoni wird am Donnerstag in Kiel ihren Jahresbericht in ihrer Funktion als Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten vorstellen.