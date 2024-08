Diebstahl von Schafen – Zeugen gesucht

Northeim (dpa/lni) –

Nach dem Verschwinden von 13 Schafen von einer umzäunten Weide bei Moringen im Landkreis Northeim sucht die Polizei nach Zeugen. Zu dem Diebstahl von Kamerunschafen, die ursprünglich in Westafrika zu Hause sind, sei es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gekommen, hieß es in einer Mitteilung. Eine zunächst unbekannte Person habe die Tiere entwendet. Die Weide befinde sich in der Feldmark zwischen Moringen und Nienhagen, nördlich der Kreisstraße 428.