Diebstahl hochwertiger Landwirtschaftselektronik

Barsinghausen (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen 34-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, hochwertige Landschaftselektronik gestohlen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, gab es zuvor Ermittlungen zu banden- und gewerbsmäßig begangenen Diebstählen bei landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Täter stahlen hochwertige Elektronik, vor allem Bestandteile von GPS-Systemen aus Landmaschinen. Die Polizei stellte eine Zunahme dieser Diebstähle fest. Der Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine überregional agierende Tätergruppe handelt, der auch der 34-Jährige angehört. Am Mittwochmorgen durchsuchten die Einsatzkräfte das Wohnhaus des Mannes in Barsinghausen. Dabei wurden Beweismittel, darunter vermeintliche Teile des Diebesgutes, aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.