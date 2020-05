Diebesbande soll Lastwagen-Ladungen an A7 gestohlen haben

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Verden (dpa/lni) – Vier Männer im Alter 27 bis 46 Jahren müssen sich von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Verden wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen auf Parkplätzen der Autobahn 7 Plänen von abgestellten Lastwagen aufgeschlitzt oder die Ladetüren aufgebrochen haben, um an die Ladung zu kommen. In Seesen (Kreis Goslar) sollen sie so im Januar vergangenen Jahres 600 Akkustaubsauger im Gesamtwert von 185 000 Euro gestohlen haben. Im Oktober vergangenen Jahres erbeuteten sie rund 200 Fernseher im Wert von 58 000 Euro. (Az.: 2 KLs 27/19)