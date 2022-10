Diebe zerstören Installation dänischer Künstlerin in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben eine Installation der dänischen Künstlerin Jeannette Ehlers in Kiel verwüstet. Sie hätten sich in der Nacht auf Sonntag gewaltsam Zugang zu Ausstellungsräumen des Kunstvereins Haus 8 verschafft und die aus Smartphones bestehende Arbeit «COIL – The Sensuous Ways of Knowing» zerstört, teilte Kuratorin Heike Stockhaus am Montag mit. Demnach wurden sämtliche 16 Smartphone-Halterungen zerbrochen und alle 16 Geräte entwendet. Die Smartphones zeigten Videos von Aufständen.

Den entstandenen Schaden an der Installation bezifferte Stockhaus mit 20.000 Euro. Der Wiederverkaufswert der älteren Smartphones liege im zweistelligen Bereich, sagte sie. Mehrere von Ehlers‘ Installationen sind Teil der Ausstellung «Dimensions of Future», bei der im Anscharcampus auch Werke des Künstlers Thomas Kilpper zu sehen sind. Die Ausstellung soll fortgesetzt werden. Sie läuft noch bis 30. Oktober.