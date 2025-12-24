Diebe wollen volle Einkaufswagen aus Supermarkt schieben

Achim (dpa/lni) –

Kurz vor Heiligabend noch letzte Besorgungen machen – drei mutmaßliche Diebe und eine Diebin sollen das in Achim (Landkreis Verden) auf besonders dreiste Art in einem Supermarkt versucht haben. Während zwei von ihnen in einem Auto mit laufendem Motor auf dem Parkplatz vor dem Laden warteten, wollten die anderen beiden zwei volle Einkaufswagen ohne zu bezahlen aus dem Geschäft schieben, wie die Polizei mitteilte. Einem Supermarktmitarbeiter fiel das am Dienstagabend auf. Er sprach die Diebe an und verständigte die Polizei.

Beamte nahmen das Quartett mit auf die Dienststelle. Dort sollen sie dann eine Wand beschmiert haben – teils mit beleidigenden Parolen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung ein.