Diebe wollen Tannenbaum von Weihnachtsmarkt stehlen

Aurich (dpa/lni) –

Zwei Männer sollen kurz vor dem Weihnachtsfest versucht haben, im ostfriesischen Aurich einen Tannenbaum von dem örtlichen Weihnachtsmarkt zu stehlen. Allerdings kam in diesem Moment eine Polizeistreife vorbei. Die Beamten bemerkten, wie die beiden Männer im Alter von 29 und 48 Jahren den Weihnachtsbaum in der Nacht zum Mittwoch vom Auricher Marktplatz wegtrugen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Polizisten hielten die Männer an und überprüften den nächtlichen Transport. «Wie sich herausstellte, handelte es sich um Dekoration des Weihnachtsmarktes und somit um fremdes Eigentum», teilten die Beamten weiter mit. Der Tannenbaum blieb auf dem Weihnachtsmarkt – der 29-Jährige musste dagegen mit auf die Polizeistation. Er zeigte sich laut den Beamten uneinsichtig und wollte auch einem Platzverweis nicht nachkommen.

Beide Männer standen den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss. Was die Männer mit dem Baum vorhatten und für wen er gedacht war, ist nicht bekannt.