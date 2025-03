Diebe stehlen schwere Metallteile des Helgoland-Denkmals

Diebe haben große Metallteile in der Grünanlage Altonaer Balkon gestohlen (Archivbild). Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben in Hamburg-Altona das sogenannte Helgoland-Denkmal stark beschädigt und eine Gedenktafel sowie eine Schiffsschraube gestohlen. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch ereignete sich die Tat zwischen dem 25. Februar und 4. März. Mitarbeiter des Bezirksamtes hätten am Dienstagmorgen gemeldet, dass das Helgoland-Denkmal in der Grünanlage Altonaer Balkon erheblich beschädigt sei.

Die rund 160 Jahre alte Sandsteinstele, die an das Seegefecht vor Helgoland vom 9. Mai 1864 erinnert, besitze oberhalb des Fußes eine Gedenktafel aus Metall, teilte die Polizei weiter mit. Diese sei von den Tätern vermutlich mittels einer Flex vom Gestein getrennt und gestohlen worden.

Wenige Meter neben dem Denkmal befand sich eine mehrere Hundert Kilogramm schwere metallene Schiffsschraube. Sie sei ebenfalls gelöst und entwendet worden. Es sei unklar, wie die Täter die schweren Metallteile abtransportierten. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.