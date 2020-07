Diebe stehlen Schokolade im Wert von 2200 Euro

Hameln (dpa/lni) – Schokolade im Wert von 2200 Euro haben Diebe aus einem Supermarkt in Hameln gestohlen. Zwei Männer seien mit einem überfüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Marktleiter habe beobachtet, wie sie ihr Diebesgut in einen Transporter geladen und zu Fuß vom Parkplatz geflüchtet seien. Der Wagen wurde von einer dritten Person weggefahren.

Der Polizei gelang es wenig später am Montagnachmittag in Hessisch Oldendorf, den Transporter anzuhalten und zu kontrollieren. In dem Wagen befanden sich 1120 Packungen Schokolade und Schokoladenprodukte. Der 43 Jahre alte Fahrer gab an, dass er sich einen Rechtsanwalt nehmen werde und nur der Fahrer sei. Ob die Schokolade selbst gegessen oder verkauft werden sollte, ist unbekannt. Die zwei anderen Diebe konnten nicht gefasst werden.

Pressemitteilung (mit Foto)