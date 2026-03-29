Diebe stehlen Reifen eines Fahrzeugs auf Autohaus-Gelände

Nach dem Diebstahl von Reifen auf dem Gelände eines Autohauses sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Melle (dpa/lni) –

Diebe haben alle Reifen samt Felgen sowie Bremsbeläge eines ausgestellten Autos im Landkreis Osnabrück gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses in Melle, wie die Polizei mitteilte. Der Geschäftsführer bemerkte den Schaden am Samstagmorgen.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum laut Polizei von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, eingrenzen. Der Schaden betrage rund 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.