Diebe stehlen neun Schafe von Weide: 1500 Euro Gesamtwert

Hasselburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben neun Schafe im Gesamtwert von etwa 1500 Euro von einer Weide in Hasselburg im Kreis Ostholstein gestohlen. Die verschwundenen Tiere seien jeweils etwa 40 Kilogramm schwer und hätten erst seit einer Woche auf der Koppel an der Milchstraße in Hasselburg gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die übrigen 22 Schafe auf der Koppel seien noch da. Der Pächter der Koppel hatte den Diebstahl am Donnerstag bemerkt.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter für den Diebstahl ein auffallend großes Fahrzeug oder ein Gespann mit Anhänger benutzt haben. Da das Verladen der Schafe einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hoffen die Ermittler auf Zeugen.

Wer zwischen dem Abend des 16. August und dem Nachmittag des 17. August im Umfeld des Bahnüberganges an der Milchstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Schönwalde am Bungsberg zu melden.