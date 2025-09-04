Diebe stehlen Kameras und Telefone aus Kieler Fundbüro

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Einbruch in das Kieler Fundbüro haben unbekannte Täter Schränke aufgebrochen und Wertgegenstände wie Schmuck, Handys, Kopfhörer, Elektronikartikel und Kameras gestohlen. Außerdem nahmen sie die volle Sammelbüchse für das Kieler Tierheim mit, wie Stadtsprecherin Kerstin Graupner am Nachmittag berichtete.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Dabei entstand auch erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während der Aufräumarbeiten ist das Fundbüro mehrere Tage lang nur telefonisch erreichbar. Spätestens am 11. September soll es aber wieder öffnen. Das Kieler Fundbüro erhält pro Jahr nach Angaben der Stadt etwa 5.500 Fundstücke. Sie werden mindestens ein halbes Jahr lang verwahrt.