Diebe stehlen in SH Kupferkabel aus Windkraftanlage

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein kommt es immer wieder vor, dass Diebe in Windräder in Windparks einbrechen und mehrere Meter Kupferkabel stehlen. In diesem Jahr seien im nördlichsten Bundesland bisher Fälle «im niedrigen einstelligen Bereich» registriert worden, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Schadenssumme liege dabei für das laufende Jahr im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Laut LKA sind das die aktuellsten vorliegenden Tendenzen – konkrete Zahlen aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik nannte sie nicht.

Der Schaden ist oft wegen der Reparaturkosten immens, das gestohlene Kupfer ist meist eher weniger wert.

Landesverband: Kupferkabeldiebstahl ist riskant

«Sowohl für die Sicherheit der Anlagen als auch für Leib und Leben der Einbrecher stellen Einbrüche in Windenergieanlagen ein hohes Risiko dar», teilte Marcus Hrach Geschäftsführer des Landesverband Erneuerbare Energien

Schleswig-Holstein der dpa mit.

Besonders die elektrische Verkabelung innerhalb der Anlagen steht demnach unter großer Spannung. Die Anlagen selbst sind laut Experte geschützt – «auch Baustellen werden grundsätzlich vielfach überwacht und gesichert». Details zu Sicherheitsmaßnahmen an den Anlagen nannte Hrach aus Sicherheitsgründen nicht. Konkrete Zahlen zu Einbrüchen sowie Schadenszahlen lagen dem Landesverband nach eigenen Angaben nicht vor.