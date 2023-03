Diebe stehlen etwa fünf Tonnen wertvolle Metalle

Itzehoe (dpa/lno) –

Diebe haben mehrere Tonnen Metall von einem Recyclinghof in Itzehoe entwendet. Die unbekannten Täter stahlen die unterschiedlichen Metalle am vergangenen Wochenende aus einer Lagerhalle des Recyclinghofs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Diebesgut handelt es sich demnach um etwa fünf Tonnen Bronze, Messing und Kupfer. Die Diebe betraten das Firmengelände laut der Polizei mutmaßlich über ein benachbartes Grundstück, und drangen gewaltsam in die Lagerhalle ein. Der Abtransport sei vermutlich mit mehreren Fahrzeugen erfolgt. Die Polizei bezifferte den Wert des Diebesgutes auf mehrere zehntausend Euro.