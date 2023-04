Diebe stehlen Dutzende Reitsättel

Osnabrück (dpa/lni) –

Beim Einbruch in die Sattelkammer eines Reiterhofs in Osnabrück haben zwei Diebe Dutzende Sättel und anderes wertvolles Reitzubehör gestohlen. Die Männer im Alter von 26 und 43 Jahren kamen allerdings nicht weit mit ihrer Beute, sondern wurden festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach drangen die mutmaßlichen Täter nachts in die Sattelkammer ein und öffneten mit Gewalt die Spinde. Der Wert ihrer Beute habe nach Schätzung der Polizei mehrere Zehntausend Euro betragen.

Allerdings gab es gleich am Morgen Hinweise auf den Kleintransporter der Diebe. Das Fahrzeug wurde auf der Autobahn A30 bei Melle-Ost gestoppt. Die festgenommenen Männer verfügen der Mitteilung zufolge «über hinreichende Vorerkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität». Am Mittwoch solle entschieden werden, ob sie in Untersuchungshaft müssen.