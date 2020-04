Bad Segeberg (dpa/lno) – Zwei Flaschen Desinfektionsmittel haben Unbekannte aus einer Kindertagesstätte in Norderstedt gestohlen. Die Täter waren in der Nacht zum Ostersonntag in einen Abstellraum eingedrungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aufgrund der Spuren am Tatort gehen die Beamten von mehreren Tätern aus. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

