Diebe richten hohen Schaden bei Einbruch in Juwelier an

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sucht die Polizei Zeugen. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, wie die Polizei berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich drei Täter gewaltsam Zutritt zum Geschäft verschafft und Wertgegenstände aus den Vitrinen genommen. Gegen 3.40 Uhr wurde der Einbruch gemeldet.

Als die Beamten eintrafen, hatten die Verdächtigen das Gebäude bereits verlassen. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und stellte einen Wagen sicher, den die Täter genutzt haben sollen.