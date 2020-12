Diebe plündern Teich: 300 Fische fehlen

Ein Polizeifahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kalefeld (dpa/lni) – Unbekannte haben aus einem Fischteich im Landkreis Northeim 250 Forellen und 50 Lachsforellen gestohlen. Es sei ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro entstanden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Mutmaßlich hätten die Täter die Fische mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert. Die Tat habe nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag- und Dienstagmittag stattgefunden. In dem gleichen Teich habe es 2020 bereits zwei weitere Fischdiebstähle gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Pressemitteilung