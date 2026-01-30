Diebe klauen während der Fahrt Waren aus Lkw

Neumünster (dpa/lno) –

Bei laufender Fahrt haben in Schleswig-Holstein unbekannte Diebe diverse hochwertige Elektronik auf der Autobahn 7 aus einem Lkw gestohlen. Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagabend Kartons auf der Fahrbahn in Richtung Süden bei der Anschlussstelle Warder, wie die Polizei berichtete. Etwa zeitgleich meldet ein Lkw-Fahrer, dass er vermutlich gerade bestohlen worden sei.

Nach ihrem Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Tür des Lkw-Aufliegers vermutlich gewaltsam geöffnet worden war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter vermutlich auf der Autobahn mit mindestens zwei Fahrzeugen den Verkehr aufgestoppt, um Mittätern das gewaltsame Öffnen des Aufliegers während der Fahrt zu ermöglichen.

Der Lkw war zuvor in Flensburg beladen worden. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstag gegen 18.15 Uhr hinter den Fahrzeugen der Täter Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu Fahrzeugen, Kennzeichen und den Insassen machen können. Zeugen können sich bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 0461-4840 oder per Mail (Flensburg.BKI@polizei.landsh.de) melden.