Diebe geben Auto zurück

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Soltau (dpa/lni) – Im Heidekreis haben Unbekannte ein Auto gestohlen – und es dann zurückgebracht. Die Täter schnappten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei in einem Soltauer Wohngebiet den neben der offen stehenden Haustür hängenden Autoschlüssel, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Dann fuhren sie in dem dort geparkten schwarzen Cabrio davon, brachten es aber später samt Schlüssel zurück. «Es liegen Hinweise darauf vor, dass Jugendliche den Schlüssel genommen haben und eine Spritztour machten», sagte der Polizeisprecher zu dem Vorfall vom Sonntagabend. Die Ermittlungen laufen.

