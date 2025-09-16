Diebe fahren mit Auto in Juwelier-Schaufenster

Quickborn (dpa/lno) –

Kriminelle sind in der Nacht zu Dienstag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Quickborn gefahren. Durch den Aufprall zerbrach das Schaufenster, wie die Polizei mitteilte. So konnten die Täter das Geschäft betreten. Ob sie Schmuck stahlen und wie hoch der Sachschaden ist, dazu machte die Polizei in einer Mitteilung zunächst keine Angaben.

Wenig später seien die Einbrecher zu Fuß geflüchtet. Das Auto ließen sie zurück. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, Hinweise zu melden.