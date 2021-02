Diebe fahren in Juweliergeschäft und stehlen Schmuck

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Mit einem gestohlenen Auto sind Diebe in Hannover in ein Juweliergeschäft gefahren und haben dort hochwertigen Schmuck gestohlen. Die Unbekannten seien nach der Tat am frühen Mittwochmorgen mit dem Wagen geflüchtet, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhren sie rückwärts gegen die Tür des Juweliers in der Innenstadt und brachen die Vitrinen in dem Geschäft auf. Die Alarmanlage löste aus, doch die herbeigeeilten Polizisten konnten niemanden mehr fassen.

Mit Hilfe des Kennzeichens ermittelten die Beamten den 79 Jahre alten Halter des Tatfahrzeugs. Dieser habe glaubhaft versichert, dass sein Auto zuvor entwendet worden sei, erklärte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Wert des gestohlenen Schmucks sowie die Schadenssumme seien noch unklar. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.

