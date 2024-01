Diebe entwenden 200 Spirituosen-Flaschen aus Kohlfahrtlokal

Bremen (dpa) –

Zu einer zünftig-traditionellen Kohlfahrt gehört in der Regel auch Hochprozentiges – und genau darauf hatten es Diebe in Bremen abgesehen. Mehr als 200 Flaschen mit Whiskey, Gin und Co. entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag aus einer Diskothek im Stadtteil Hemelingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Inhaber des Lokals habe sich angesichts des «Verlustes des Vorrates nicht entmutigen» lassen. Er habe es geschafft, die für Samstagabend geplante Kohlfahrtfeier im Hause trotzdem steigen zu lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Sie geht davon aus, dass ein Fahrzeug für den Abtransport der Flaschen verwendet wurde.