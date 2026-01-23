Diebe entführen Tankstellen-Mitarbeiterin und erbeuten Geld

Bremen (dpa/lni) –

Unbekannte haben eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bremen entführt und Bargeld sowie mehrere Zigarettenstangen gestohlen. Die beiden Männer lauerten der 62-Jährigen auf ihrem Nachhauseweg nach Feierabend an ihrer Wohnanschrift auf, wie die Polizei mitteilte. Dort bedrohten sie die Frau mit einem Messer und zwangen sie, in ein Auto einzusteigen. Anschließend fuhren sie mit ihr zurück zu der Tankstelle.

Dort angekommen zwangen sie die Frau laut Polizei, die Türen aufzuschließen und entwendeten Bargeld und Zigarettenstangen. Danach flüchteten sie. Die Frau ließen sie am Donnerstagabend zurück. Sie wählte den Notruf und stand laut Polizei «deutlich unter dem Eindruck des Geschehens». Die Beamten suchen nun nach Zeugen und ermitteln wegen Freiheitsberaubung und schweren Raubes.