Dieb versteckt Beute in Unterhose – Polizei wird fündig

Neumünster (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Neumünster mit seinem Diebesgut in der Unterhose auf frischer Tat gefasst worden. Der 20-Jährige hatte aus den Taschen eines schlafenden Mannes im Bahnhof Neumünster unter anderem Medikamente gestohlen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mitteilte.

Die Bundespolizisten fanden und durchsuchten den vermeintlichen Dieb anschließend in der Nacht zum Samstag. «Dabei kamen Medikamente versteckt in der Unterhose und im Rucksack zum Vorschein», teilte der Sprecher mit. Der 30-jährige Bestohlene identifizierte das Diebesgut als sein Eigentum. Aufzeichnungen aus einer Videokamera belegten die Tat.

Auf der Wache war der 20-jährige Tatverdächtige laut Bundespolizei später aggressiv geworden und habe versucht, die Beamten zu stoßen. Er sei durch die Bundespolizisten fixiert worden – der Beamte blieb demnach dienstfähig. Der Mann muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.