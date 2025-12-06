Dieb stiehlt Schokolade und Spielzeug aus Nikolaus-Stiefeln

06. Dezember 2025 15:41
Ein Dieb vergreift sich an den Nikolausgeschenken zweier Jungs im Landkreis Ammerland. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa
Westerstede (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat die Nikolausgeschenke von zwei Jungs aus Westerstede (Landkreis Ammerland) gestohlen. Voller Vorfreude hatten die sieben und zehn Jahre alte Brüder am Freitagabend ihre Stiefel vor den Nebeneingang ihres Wohnhauses gestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Nikolausmorgen stellten die Jungs zusammen mit ihrem Vater dann fest, dass jemand die Schokolade sowie zwei kleine Spielzeuge aus den Stiefeln gestohlen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

