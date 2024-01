Dieb mit Würgedraht und Spielzeugrevolver festgenommen

Hannover (dpa/lni) –

Einen Spielzeugrevolver und einen Würgedraht zum Erdrosseln haben Polizisten bei einem Ladendiebs in Hannover gefunden. Der Mann sei durchsucht worden, nachdem er am Dienstagvormittag in einer Parfümerie im Hauptbahnhof Hannover drei Parfums stehlen wollte, teilte die Bundespolizeiinspektion am Mittwoch mit. Das Amtsgericht Hannover verurteilte den 32-Jährigen am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren zu einer Strafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro – unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen.

Ein Ladendetektiv beobachtete demnach den 32 Jahre alten Mann beim Stehlen der Parfums im Gesamtwert von 259 Euro. Neben dem schwarzen Spielzeugrevolver und dem Würgedraht, habe der Dieb auch ein Cutter- sowie ein Klappmesser bei sich gehabt. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und Waffen.