Dieb lässt sich in Supermarkt einschließen: Wird verhaftet

Lübeck (dpa/lno) – Um Schnaps und Tabakwaren zu stehlen, hat sich ein 38 Jahre alter Mann in der Nacht zu Dienstag in einem Supermarkt im Lübecker Stadtteil St. Gertrud einschließen lassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, löste der Dieb dabei das Alarmsystem aus, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt wurden.

Als der 38-Jährige den Laden mit gefüllten Jackentaschen und Kunststoffkörben voller Tabakwaren und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro durch eine Hintertür verließ, wurde er bereits von den Beamten erwartet und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Mitteilung Polizeidirektion Lübeck