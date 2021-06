Dieb klaut Kühlschrank: Polizei sucht Mann und Beute

Bremerhaven (dpa/lni) – Vermutlich wegen der hochsommerlichen Temperaturen hat ein Unbekannter in Bremerhaven einen kleinen Kühlschrank aus einem Schnellrestaurant mitgehen lassen. Der Mann fiel am vergangenen Samstagabend mit dem Gerät einem Zeugen in einer Einkaufspassage auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Zeuge wusste, dass es solche mit Energy-Drinks gefüllte Kühlschränke in dem Restaurant gibt und informierte die Polizei.

Deren Suche nach dem mutmaßlichen Dieb und dem Kühlschrank blieb zunächst erfolglos. In dem Schnellrestaurant war der Diebstahl zunächst gar nicht aufgefallen, da zum Tatzeitpunkt kein Geschäftsbetrieb herrschte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

