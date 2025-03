Die Sommerzeit gilt wieder – Uhren sind vorgestellt

Braunschweig (dpa) –

Es ist wieder Sommerzeit. Die Uhren in Deutschland und in den anderen EU-Ländern sind von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt bis zum 26. Oktober die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Ziel der 1980 wieder eingeführten Maßnahme ist die bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig setzt die Zeitumstellung um.

Die EU-Kommission hatte vor Jahren vorgeschlagen, die Zeit nicht mehr umzustellen. Seitdem ist aber keine Einigung bei dem Thema in Sicht. Dennoch soll das Vorhaben nicht aufgegeben werden. Aber auch die derzeitige polnische EU-Ratspräsidentschaft ist sich laut einer Sprecherin bewusst, dass der Vorschlag bisher nur begrenzt Unterstützung der Mitgliedstaaten erfahren habe.