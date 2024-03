«Die Pfefferkörner» ermitteln in neuer Besetzung weiter

Hamburg (dpa) –

Die nächste Generation der Hamburger «Pfefferkörner» hat die Ermittlungen aufgenommen: Noch bis Ende März werden in der Hansestadt die neuen Folgen der ARD-Kinderserie gedreht, wie die Letterbox-Filmproduktion und der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag in Hamburg mitteilten. Mit der 21. Staffel des Kinderkrimiklassikers übernehmen nun Taara (Josefine Maxima), Malin (Ida Carlo), Kofi (Mathieu Noël), Jules (Tibet Held) und Piet (Noah Lusander). Die drei Jungs und zwei Mädchen sind zwischen neun und zwölf Jahre alt, wie es weiter hieß. Wie üblich spielen die großen und kleinen Verbrechen in der Hamburger Speicherstadt.

Die Fälle der neuen «Pfefferkörner» – die Folgen 261 bis 264 übrigens – drehen sich um Drogenverkauf auf dem Schulhof, internationalen Wildtierschmuggel, einen spektakulären Kunstraub und Diebstahl unter Freunden. Die Titel stehen auch schon fest: «Shutdown», «Der gestohlene Adler», «Das Hüpftier» und «Neuanfang». Regisseur ist Philipp Scholz. Bei einigen Folgen werden auch Teile des vorherigen «Pfefferkörner»-Team zu sehen sein, die sich damit gleichzeitig auch verabschieden. Eine zweite Drehzeit ist für die Sommer- und Herbstferien geplant.

Bis die Episoden im Fernsehen laufen, müssen sich die «Pfefferkörner»-Fans jedoch noch ein bisschen gedulden. Die 21. Staffel soll voraussichtlich in einem Jahr – im Frühjahr 2025 – ausgestrahlt werden und in der Mediathek der ARD abrufbar sein. Bis dahin können zumindest ein paar der älteren Folgen gestreamt werden. «Die Pfefferkörner» gibt es schon seit 25 Jahren: Am 27. Dezember 1999 lief die erste Folge im Kinderfernsehen KiKA.