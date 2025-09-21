Die Herbstdeichschauen beginnen auf Föhr

Damit die Menschen zwischen Nord- und Ostsee sicher leben, werden die Deiche und Schutzanlage regelmäßig überprüft – auch auf Sylt (Archivbild). Lea Albert/dpa

Husum/Kiel (dpa/lno) –

Auf der Nordseeinsel Föhr beginnen am Montag (22. September) die jährlichen Herbstdeichschauen Schleswig-Holsteins. Dabei bewerten die Behörden die Sicherheit der Deiche und Schutzanlagen und kontrollieren, ob sie den Herbst- und Winterstürmen trotzen – damit die Menschen zwischen Nord- und Ostsee sicher leben können.

Die Deichschauen sollen bis Anfang November abgeschlossen sein, wie ein Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) mitteilte. Begutachtet werden die Deiche jetzt unter anderem auf den Inseln Sylt, Föhr und Amrum, Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland sowie in Husum. Letzte Station soll am 6. November in Dithmarschen sein.

An der Westküste werden die Deiche zweimal im Jahr begangen. Hier gibt es die vorgeschriebene Deichschau im Frühjahr und Herbst. An der Ostseeküste müssen die Landesschutzdeiche nur ein Mal pro Jahr überprüft werden – das geschehe laut LKN im Frühjahr.