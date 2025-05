Die dänische Minderheit feiert ihre «Årsmøde»

Flensburg (dpa/lno) –

Kaffeetafeln, Familienfeste und Großveranstaltungen: Von heute bis zum Sonntag feiert die dänische Minderheit in Südschleswig ihre traditionellen Jahrestreffen. Insgesamt sind rund 35 lokale und regionale Veranstaltungen sowie große Open-Air-Treffen geplant, teilte der Südschleswigsche Verein (SSF) als Veranstalter mit.

Unter die bis zu 15.000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mischt sich auch politische Prominenz aus Dänemark: Der stellvertretende Staatsminister und Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen soll am Sonntag in Flensburg eine Rede halten. Parallel dazu soll der Präsident des dänischen Parlaments, Søren Gadem in Schleswig reden. Am Tag zuvor wird Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen in Flensburg zu einer Abendveranstaltung erwartet.

Die Årsmøde werden dieses Jahr zum 100. Mal veranstaltet. Seit den ersten Veranstaltungen im Jahr 1921 – ein Jahr nach der Grenzziehung – wurden sie nur wenige Male abgesagt. Damit seien die Jahrestreffen ein starkes Symbol dafür, dass die dänische Minderheit nach wie vor an ihrer Position festhält und lebendig ist, teilte der SSF mit.