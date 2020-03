Die besten Melker messen sich in Echem

Ein Teilnehmer des Melkwettbewerbs, melkt im Prüfungsdurchgang die Kuh mit der Hand an. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Echem (dpa/lni) – Die Milchbauern in Niedersachsen ermitteln in Echem im Landkreis Lüneburg die besten Melker des Landes. Die Sieger sollen heute bestimmt werden. Die Teilnehmer müssen nicht nur melken können, sondern auch umfassende Fachkenntnisse in der Milchproduktion vorweisen. Die beiden Sieger nehmen am Bundeswettbewerb teil, der vom 19. bis 23. April in Rheinland-Pfalz ausgetragen wird.

Der alle zwei Jahre organisierte Wettbewerb wird am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) ausgetragen.

Melken ist eine High-Tech-Angelegenheit, bei der Maschinen oder Roboter eingesetzt werden. Über vier Millionen Milchkühe gibt es in Deutschland. Spitzentiere liefern im Jahr mehr als 14 000 Liter, die bundesweite Durchschnittsleistung liegt bei etwa 8000 Litern, in Niedersachsen sind es laut LWK sogar 9448.

DLG-Bundeswettbewerb Melken 2020

LBZ Echem