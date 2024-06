Dichter Reiseverkehr zum Beginn der Ferien in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Viele Niedersachsen haben sich zum Beginn der Sommerferien in den Urlaub aufgemacht. Das sorgt nicht nur auf den Straßen für viel Verkehr. Der Flughafen Hannover rechnet derzeit mit mehr als 20.000 Passagieren pro Tag. Das erste Ferienwochenende gehöre erfahrungsgemäß zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres, teilte der Flughafen mit.

Eng kann es nach Angaben des ADAC wieder auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover werden. Im Bereich zwischen Soltau und Garlstorf sorgt eine Baustelle für Behinderungen. Am Samstagmittag staute sich der Verkehr dort in Richtung Norden bereits auf einer Länge von rund zehn Kilometern. Auf der A2 gab es bei Bad Nenndorf in Richtung Dortmund einen mehr als elf Kilometer langen Stau. Zwischen Bremen und Hamburg standen Autos und Laster auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Hollenstedt in Richtung Hamburg auf einer Strecke von zehn Kilometern.