Diamantakos und Hornschuh verlassen FC St. Pauli

Dimitrios Diamantakos (vorne, r) von Pauli erzielt das Tor zum 1:0 gegen Jahn Regensburg. Foto: Stuart Franklin/Getty-Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli hat nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga drei Spieler mit auslaufenden Verträgen verabschiedet. Wie der Kiezclub am Montag mitteilte, werden Stürmer Dimitrios Diamantakos und Abwehrspieler Marc Hornschuh den Verein verlassen. Verteidiger Jan-Philipp Kalla, der das Trikot der Braun-Weißen seit 2005 trägt, bleibt dem Club in einer noch nicht näher bezeichneten Funktion erhalten, hieß es.

Der Grieche Diamantakos absolvierte seit Januar 2018 insgesamt 51 Spiele für St. Pauli und erzielte dabei 20 Tore. Der 27-Jährige wird künftig für Hajduk Split stürmen. Hornschuh bestritt seit Sommer 2015 in der 2. Liga 59 Partien und traf zweimal. Der künftige Verein des 29 Jahre alten Defensiv-Allrounders, der zuletzt wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen wurde, blieb offen.

