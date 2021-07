Dialoghaus Hamburg erweitert sein Angebot

Hamburg (dpa/lno) – Wie nimmt man die Welt wahr, wenn man blind ist? Und wie kommuniziert man, wenn man nichts hören kann? Seit 20 Jahren versucht der «Dialog im Dunkeln» in Hamburg, darauf eine Antwort zu geben. Vor einigen Jahren kam der «Dialog im Stillen» hinzu. «Wir möchten mit unserem Ausstellungskonzept Empathie fördern und Vorurteile gegenüber behinderten Menschen abbauen», sagte Geschäftsführer Andreas Heinecke am Freitag in Hamburg. Im November kommt das «Dialog-Lab» hinzu. Hier sollen neue Konzepte entstehen, unter anderem ein «Dialog der Kinder», eine Ausstellung zum Thema «Digitalisierung und Empathie» und zum Thema «Inklusion».

Noch größere Pläne gibt es für das Jahr 2026: Dann soll das Dialoghaus in der Speicherstadt eine neue Heimat bekommen – barrierefrei, in der Nähe von Attraktionen wie Miniatur-Wunderland, Speicherstadt-Museum und Gruselkabinett «Dungeon». «Läuft alles nach Plan, können die Dialog-Ausstellungen mit den Schwerpunkten Dunkelheit, Stille und Kinder dann auf sechs Etagen präsentiert werden», sagte Heinecke. Die Hamburger Lagerhausgesellschaft (HHLA) werde dazu ein Gebäude am Sandtorkai komplett renovieren, für die neue Ausstellung werden zehn Millionen Euro veranschlagt – jeweils fünf Millionen Euro Spenden und öffentliche Mittel.

