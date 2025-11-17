Diakonie bittet um Weihnachtsgeschenke für Bedürftige

Hamburg (dpa/lno) –

Mit der Aktion «Weihnachten für alle» ruft die Diakonie Hamburgerinnen und Hamburger dazu auf, Menschen in Not Geschenke zu schicken. Das Motto laute «Wärme schenken!», passend dazu würden Mützen, Socken und Handschuhe gesammelt, teilte das Diakonische Werk Hamburg mit. Auch Drogerie-Gutscheine oder ein persönlicher Weihnachtsgruß dürfe mit dabei sein. Die Pakete sollen laut Website möglichst handlich sein und keinen Alkohol enthalten, zudem sollen die Geschenke in neuem Zustand sein.

Bis zum 5. Dezember könnten die Päckchen entweder per Post zugeschickt oder persönlich in der Königstraße 54 in Hamburg abgegeben werden, heißt es weiter. Die Diakonie-Stiftung «MitMenschlichkeit» verteile die Geschenke in der Adventszeit dann unter anderem an Menschen, die auf der Straße leben oder von Altersarmut betroffen sind.